GKv handhaaft openstelling ambten voor vrouwen: ‘Hoop dat we samen blijven optrekken’

Elspeet

Dat besluit werd zaterdagmorgen genomen. De revisieverzoeken van 23 gemeenten waren al eerder afgewezen. Aan de behandeling van het jarenlang slepende vraagstuk of de ambten in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt ook moesten worden opengesteld voor vrouwen, lijkt formeel althans een einde gekomen. Het is niet meer mogelijk voor gemeenten, classis of regionale synodale verbanden beroep of revisie aan te tekenen.

De unanimiteit van het besluit is mede te danken aan de afwezigheid van afgevaardigden van de gemeenten die bezwaren hadden aangetekend. Desondanks werd ter synode in milde, verbinding zoekende teksten gesproken.

Het nu genomen besluit omvat ook de uitspraak dat ‘voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .