Mark de Jager roept jongeren op te blijven bidden en Bijbellezen: ‘Mijn generatie heeft moeite met discipline’

Ruim negen maanden is Mark de Jager nu de Jonge Theoloog des Vaderlands. Wat is er van de erefunctie terechtgekomen in coronatijd? ‘Ik hoop dat ik iets van het evangelie heb kunnen laten zien.’

Met Mark de Jager (27) kun je zomaar in een geanimeerd gesprek verzeild raken, terwijl de tijd ongemerkt verstrijkt. Hij is een enthousiast mens. De onderwerpen buitelen over elkaar heen, analoog aan de gedachtestroom in zijn hoofd. Hij praat snel, alsof een helder inzicht hem anders ontglipt. In het vuur van het gesprek gaat zijn stem soms een toontje hoger. Daar loopt hij wel eens tegenaan, vertelt hij eerlijk. Bij het onderdeel preekkunde tijdens zijn theologiestudie moest hij leren langzaam te spreken. ‘Afgelopen zomer verzorgde ik een paar keer de bijbelpodcast Eerst Dit. Ik hield mezelf voor: rustig aan, Mark, één gedachte tegelijk. Ik moest flink op de rem staan.’

Drie jaar geleden trouwde hij met Julia, die eveneens theologie stud..

