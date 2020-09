Niet alle kerken hebben al fysieke kerkdiensten belegd: ‘We hebben veel ouderen in de gemeente’

Waarom stelden sommige kerken de fysieke kerkdiensten uit tot na de zomer? In de Hervormde Kerk van Zuidwolde, een van deze kerken, werd de nadruk gelegd op de kringen. In de meeste kerken komen gemeenteleden alweer ruim twee maanden samen. Maar sommige gemeenten kozen ervoor het samenzijn over de zomervakantie heen te tillen, en komen pas vanaf zondag weer bij elkaar.

De protestantse Opstandingskerk in Tilburg organiseert komende zondag voor het eerst sinds half maart weer een fysieke dienst. Voorganger Otto Grevink kijkt ernaar uit. ‘Natuurlijk. Maar we hebben goede redenen om nu pas weer samen te komen. We zijn een kleine gemeente en delen het kerkgebouw met twee andere gemeenten, waardoor je veel meer moet afstemmen. Daarnaast hebben we een goed online alternatief, waarmee we direct zijn begonnen. Onze livestream is méér dan een kerkdienst met een camera. De liturgie is bondiger en er zijn minder stiltes, waardoor de mensen thuis zich niet enkel toeschouwer voelen. Dat houden we zo.’

De landelijke PKN houdt niet bij hoeveel gemeenten pas na de zomer weer beginnen met samenkomsten. Woordvoerder Marlo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .