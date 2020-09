Protestants Arnhem verkoopt kerken aan evangelische gemeenten. Hoe pijnlijk is dat?

De vergrijsde Protestantse Gemeente Arnhem verkoopt twee kerkgebouwen aan evangelische gemeenten die nog wel jongeren trekken. Dat doet pijn, maar jaloezie is er niet. ‘We zijn geen concurrenten in het woord van God.’

De Bethlehemkerk in Presikhaaf is verkocht aan evangelische gemeente C3. (beeld nd)

Een bouwvakker in de Opstandingskerk veegt met zijn vlakke hand stof van de tafel en schenkt koffie in rode kartonnen bekertjes. Hij heeft een zeer gelovige schoonmoeder, maar komt zelf alleen voor verbouwingen in de kerk. ‘Geloof jij wel dan?’ En zo ontspint zich in de nog onvoltooide kerk in Arnhem-Noord zomaar een gesprek over geloofszekerheid en alles wat een mens aan het twijfelen kan brengen. Harde bewijzen vraagt hij niet. ‘Het heet niet voor niks gelóven.’

De verbouwing van de Opstandingskerk is onderdeel van een grote herschikking in protestants Arnhem. Kerkgebouwen worden verkocht en wijkgemeenten samengevoegd – een gevoelig proces, waar al een tijd naartoe wordt toegewerkt. Er kwamen de afgelopen jaren zo weinig mensen naar de ..

