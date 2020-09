Vier voorgangers aan het woord: ‘Ik weet niet of gemeenteleden het met mij eens zijn’

Marga Sijtsma-van Oeveren,

predikant voortgezet Gereformeerde Kerk, Boelenslaan

‘Ik heb geen moment getwijfeld of ik de petitie zou ondertekenen of niet. Eind vorig jaar heb ik als vrijwilliger op Lesbos gewerkt. Ik heb onder andere geholpen op de kleine school in het kamp. In Nederland lezen we geregeld in de krant over de toestanden in het vluchtelingenkamp, maar dat komt niet overeen met waar ik daar heb gezien, gehoord en geroken. Er is zo immens veel nood. Nederland heeft twee maanden geleden een belofte gedaan en deze wordt niet nagekomen. Dat kan niet. Ik zou nog verder willen gaan dan aansporen om die belofte na te komen.

Ik zou het liefst willen dat onze regering, net als die van ande..