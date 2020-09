Beatrice de Graaf daagt kerk uit om er te zijn voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar verlossing

Terrorisme-expert Beatrice de Graaf daagt de kerk bij de opening van het academisch jaar van de PThU uit om er te zijn voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar verlossing. De Protestants Theologische Universiteit (PThU) opent woensdag het academisch jaar in de Groningse Martinikerk. Eredoctor Beatrice de Graaf spreekt over Radicale Verlossing, haar nieuwe boek waarin ze onderzoekt welke rol de motieven van opoffering en verlossing spelen bij terrorismeveroordeelden.

Groningen

De opening van het academisch jaar is voor de Protestants Theologische Universiteit (PThU) een kwestie van stuivertje wisselen. Vorig jaar begonnen de academici in Amsterdam, dit jaar is Groningen weer aan de beurt, het logische gevolg van een universiteit met vestigingen in twee steden. Beatrice de Graaf, terrorisme-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en sinds 2017 eredoctor van de PThU, houdt hierbij een lezing over haar nieuwe boek Radicale Verlossing, dat binnenkort verschijnt.

De opening van het academisch jaar is vanaf 11.30 uur live te volgen via het YouTube-kanaal van de PThU. Tekst loopt door onder video.

verdrinkingsdood

De motieven van opoffering e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .