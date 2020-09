Niet-westerse theologie komt naar Kampen

De Theologische Universiteit in Kampen gaat samenwerken met de Foundation Academy, een opleiding voor onder meer niet-westerse theologie in Amsterdam, die in 2006 is opgericht door pinkstervoorganger en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee.

Kampen

Veel plaatselijke kerken in Nederland zijn in contact gekomen met christelijke asielzoekers, zegt de rector van de Kamper universiteit, Roel Kuiper. ‘Voor de studenten van Kampen is het goed om te leren wat er in Amsterdam op het gebied van geloof onder migranten en asielzoekers plaatsvindt.’ Omgekeerd wil de Foundation Academy graag aandacht voor gereformeerde theologie in haar programma. ‘Wij kijken zelf vooral naar de pinkster-, charismatische en evangelische stromingen. Maar alleen al vanuit de geschiedenis zit daar een andere theologische wereld achter’, zegt Laura Dijkhuizen, decaan van de opleiding.

De samenwerking werd maandag bekendgemaakt tijdens de opening van het academisch jaar van de Theologisch..

