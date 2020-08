De reflecties over corona verdiepen zich. In de augustusuitgave van PThUnie, het blad van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), kraakt hoogleraar dogmatiek Maarten Wisse harde noten. 'God en corona zijn er voor mij allebei, ook als ik niet aan ze denk. Ze zijn overal. Daarom kan ik niet zoveel met theologische manieren om God een beetje uit de buurt van corona te houden. Ik begrijp dat het veel mensen troost geeft om te bedenken dat God corona niet wil. Op een bepaalde manier is dat ook zo, godzijdank ja! God zit zich niet met een sinistere grimas te verkneukelen over al die mensen die besmet worden en aan de ziekte sterven. Hij zit ook niet met een vroom kwezelsgezicht relaxed voor zich uit te kijken vanuit de v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .