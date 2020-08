Opeens is de viering sober en ingetogen

Na vijf en een halve maand was het zover: we mochten weer naar de kerk. Na een digitale aanmelding en belast met een flinke set preventieve coronavoorschriften togen we ter kerke. Het valt voor gewone mensen, zondaren nota bene, niet mee om ‘klachtenvrij’ naar de kerk te gaan. Maar voor één keer moest het, voor volk en vaderland.

Het gebouw stond er nog. Het parkeren was minder ingewikkeld dan normaal. Op sleutelposities bij en in het gebouw stonden stewards die je in alle vriendelijkheid door- of terugverwezen. Het was van een ongekende service die je, hoe onbewust ondergaan ook, goed deed. De potentiële klacht dat je je niet gezien voelt in zo’n dienst werd bij voorbaat de pas afgesneden.

Uiteindelijk geraakte iedereen op zijn plek. Het was prettig vol, maar met voldoende ruimte tussen de bezoekers. Bovendien gingen we niet zingen, luidde een van de instructies vooraf.

Wat overbleef, was een rustige en sobere dienst met enkele luisterliederen en verder de gewone ingrediënten. Het gebed, de bijbellezing en een actuele preek over ‘OK boomers&r..

