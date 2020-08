De livestream van de Vrije Baptisten Gemeente De Brug: Een onveranderlijk fundament

Naar de kerk is door corona nog altijd lastig. Maar gelukkig zijn er veel zondagse livestreams. Kerken doen hiermee de laatste maanden veel nieuwe ervaringen op. Welke onlinevieringen kun je deze zomer bezoeken? Op zondag 23 augustus stapten we virtueel binnen bij de Vrije Baptisten Gemeente De Brug in Hoogeveen.

om wat voor gemeente gaat het?

De Brug is een Vrije Baptisten Gemeente in Hoogeveen met zo’n 460 mensen. Vanwege het coronavirus zijn de leden opgesplitst in vijf groepen die om beurten een van de ochtenddiensten kunnen bezoeken. Mensen die wel geregeld in de kerk komen maar niet zijn ingedeeld, kunnen zich aanmelden om alsnog uitgenodigd te worden voor een dienst.

hoe is de dienst?

Deze samenkomst is de tweede van deze zondagmorgen en heeft na een kleine week 185 weergaven op YouTube. Voordat de dienst begint, kan de kijker vijf minuten naar muziek luisteren, terwijl er op beeld afgeteld wordt. De bandleden en andere personen met een taak tijdens de dienst komen in..

