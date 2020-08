Nacht van de Theologie naar radio

Hilversum

De Nacht van de Theologie zal dit jaar geen fysiek evenement zijn. In plaats daarvan heeft de organisatie gekozen om zaterdagavond 14 november een uitzending op NPO Radio 5 te houden. Daarin wordt bekendgemaakt wie de nieuwe Theoloog des Vaderlands is en wat het Beste Theologische Boek van het jaar is. De Nacht van de Theologie is een jaarlijks evenement waarbij universiteiten en hogescholen, media en uitgeverijen betrokken zijn. Vorig jaar werd Samuel Lee uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. <

