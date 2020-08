Nederlandse kerkgangers zingen nog lang niet altijd mee. Zo pakken deze kerken het aan

Dat zingen thuishoort in een kerkdienst, daar is iedereen het wel over eens. Toch gaat niet elke kerk hier op dezelfde manier mee om. De kaart van kerkelijk Nederland laat op dit moment grofweg vier varianten zien, van helemaal niet zingen tot het op gepaste afstand van elkaar uit volle borst meezingen.

Amersfoort

Of iemand nu zingt of praat maakt voor het oplopen van corona nagenoeg geen verschil. Het volume, daar gaat het om, stelden onderzoekers van de Universiteit van Bristol deze week. Voor het advies dat het RIVM sinds 1 juli aan kerken geeft maakt het voorlopig geen verschil, zegt een woordvoerder. Want dat advies blijft zoals het is: zingen mag, mits de ruimte groot genoeg is en goed wordt geventileerd. ‘Het OMT neemt altijd kennis van nieuw onderzoek, en als er op basis daarvan goede redenen zijn om het advies te wijzigen, gebeurt dat,’ aldus de woordvoerder.

Voorlopig blijft het voor kerken dus zoals het is, en adviseren kerkverbanden lokale kerken zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Dat niet iedereen hier op dezelfd..

