Alpha Nederland lanceert twee grootschalige campagnes over levensvragen

Om in deze coronacrisis mensen met levensvragen te bereiken begint Alpha Nederland vanaf maandag twee grootschalige campagnes, gericht op zoekers en stellen.

Driebergen

Zo wil de organisatie kerken ondersteunen die dit najaar online edities van de Alpha-cursus en de Marriage Course aanbieden. De campagnes worden zowel in dagbladen als via sociale media en op internet uitgerold, vertelt directeur Arnoud Drop.

Er wordt gemikt op nieuwe groepen die makkelijker via een digitale cursus instappen. De drempel daarvoor is lager dan voor het bijwonen van een fysieke cursus, heeft Alpha Nederland ontdekt. Thuis voelen mensen zich veiliger om persoonlijke vragen te bespreken, ook hoeft geen oppas geregeld te worden.

Alpha Nederland streeft bij de onlinecursussen naar een band met een plaatselijke kerk omdat die op enig moment toch in beeld komt. ‘Liefst laten we iemand een onlinecursus..

