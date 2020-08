Theologieopleiding Gereformeerde Gemeenten laat drie ouderlingen toe

Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in het centrum van Yerseke. (beeld anp / Jeroen Jumelet)

Het gaat om een drietal ouderlingen, J. Janse (45) uit Vierhouten, J.C. Kriekaart (39) uit Goes en R.T. Michielse (44) uit Opheusden. Het curatorium van de predikantsopleiding vergaderde deze week van maandag tot en met woensdag in Rotterdam, waar de Theologische School is gevestigd. Janse werd maandag al toegelaten, Kriekaart en Michielse woensdag.

De vierjarige opleiding wordt op dit moment door elf studenten gevolgd. Het kerkgenootschap kampt eigenlijk al vanaf de oprichting in 1907 met een predikantstekort. Van de 150 gemeenten hebben er maar 63 een eigen voorganger. <

