Westminster Abbey geeft geheimen bloot. Archeologen vinden resten uit de middeleeuwen

De archeologen wisten van het bestaan van deze sacristie, die in 1740 werd afgebroken vanwege de slechte staat waarin de ruimte zich bevond. De sacristie was niet de enige vondst, want de archeologen vonden ook veel gebruiksvoorwerpen uit de achttiende eeuw, zoals borden, bestek en glazen. Die vondsten zijn begrijpelijk, omdat de kerk door de eeuwen heen altijd druk is bezocht. De Westminster Abbey werd rond het jaar 960 gebouwd, maar kreeg zijn huidige vorm pas enige eeuwen later toen de abdij werd verbouwd tot een gotische kathedraal. Het is nog altijd een van de grootste publiekstrekkers in Londen en vormt tot de dag van vandaag het decor voor belangrijke gebeurtenissen in de Britse koninklijke familie. Zo werd koningin Elizabeth hier..

