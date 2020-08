Russisch-Orthodoxe Kerk vervangt een Wit-Russische kerkleider nadat Loekasjenko dreigde met sancties

Metropoliet Pavel (72) heeft het veld moeten ruimen, hoewel officieel wordt gezegd dat zijn vervanging op diens eigen verzoek was. Maar de synode verklaart te handelen ‘om de kerkelijke eenheid van het historische Rusland te behouden en te versterken in een context van verergerende sociale en politieke conflicten’.

Demonstranten tegen president Loekasjenko dragen op 25 augustus een afbeelding van paus Franciscus met zich mee. Ook werden afbeeldingen van paus Johannes Paulus II, die zich tegen het communisme verzette en voor democratie streed, meegedragen. De Rooms-Katholieke Kerk is het meest uitgesproken in haar steun aan de oppositie. (beeld afp / Sergei Gapon)

De Heilige Synode van het Patriarchaat van Moskou heeft het hoofd van de Wit-Russische kerk onverwacht vervangen. Enkele dagen geleden waarschuwde president Loekasjenko de kerken in zijn land zich niet met politiek te bemoeien en dreigde zelfs met sancties.



Moskou – Minsk

Metropoliet Pavel had Loekasjenko vlak na de omstreden presidentsverkiezing weliswaar in eerste instantie zijn ‘oprechte felicitaties’ aangeboden, en gaf zelfs uiting aan zijn ‘grote hoop’ die hij in hem stelde, maar enkele dagen later uitte de Belarussische synode haar zorgen over ‘het geweld, de martelingen, de vernederingen en de ongerechtvaardige opsluitingen’. Pavel ging zelfs zover de kritiek van de Rooms-Katholieke aartsbisschop Tadeusz Kondrusiewicz te onderschrij..

