Sea-Watch 4 redt al honderden drenkelingen

Reddingsschip Sea-Watch 4 heeft de afgelopen dagen in 48 uur meer dan tweehonderd mensen gered in de Middellandse Zee.

De reddingsacties vonden plaats tussen de dertig en vijftig mijl van de Libische kust. De Sea-Watch 4 is het enige reddingsschip op de Middellandse Zee, doordat andere boten in Italië worden geblokkeerd, zegt Sea-Watch. Het schip is grotendeels gefinancierd door de Duitse protestantse kerk. <

