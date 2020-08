Jerry Falwell weg bij Liberty universiteit

Lynchburg

Dat meldde de Amerikaanse omroep ABC. Directe aanleiding was ongepast gedrag. Falwell (58) was sinds 7 augustus al met gedwongen verlof, nadat hij een foto op Instagram had geplaatst waarbij hij een arm om de assistente van zijn vrouw Becki had en beiden hun broek ontknoopten en buiken toonden; Falwell zou een glas met drank in de hand houden, hoewel hij dat ontkende. De foto staat haaks op de straffe ethische codes van Liberty, een universiteit die in 1971 door Jerry Falwell sr. werd opgericht, 120.000 studenten telt en bijna vier miljard dollar vermogen heeft. Maandag kwam Giancarlo Granda (29) bij persbureau Reuters met de onthulling dat hij vanaf 2012 een verhouding had met Becki Falwell, waarbij haar man wilde meekijken. Fa..

