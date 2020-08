Onderzoek universiteit: Volume maakt verschil voor besmetting

Zingen is niet riskanter dan praten tijdens de coronacrisis. Het volume waarmee iemand praat of zingt maakt veel meer verschil uit voor eventuele besmetting dan óf iemand praat of zingt.

Bristol

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Bristol naar de besmettingsrisico’s van zingen.

Er is geen substantieel verschil in de hoeveel aerosolen die er uit een mond komen wanneer iemand praat of zingt op hetzelfde volume. Wanneer het volume waarmee iemand praat of zingt toeneemt vermeerderen de hoeveel kleine druppeltjes die iemand verspreid wel. Tot dertig keer meer aerosolen kwamen er vrij naarmate er harder werd gezongen en gesproken.

verschillende genres

De onderzoekers testten dit door vijfentwintig professionele zangers van verschillende genres afzonderlijk te laten kuchen, zingen, praten en schreeuwen.

Het liedje Happy Birthday moesten zij allen meerdere keren opzeggen en zingen, telkens met meer volume.

