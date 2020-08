Ora, labora en liggend luisteren

Dit weekend vindt de Klooster X-perience plaats in getijden-leefgemeenschap Nieuw Sion in Diepenveen.

Deelnemers aan de Klooster X-perience leven dagenlang in het ritme van kloosterbewoners. Ze wonen vier vieringen op een dag bij en helpen in de moestuin. (beeld FRANK UIJLENBROEK)

Diepenveen

Wandelend door de kloostergangen van Nieuw Sion stoot Marloes Selles haar vriendin aan. ‘Ik weet niet of ik het tot zondagavond red.’ Het is vrijdagochtend en ze komen net uit de kerk van het klooster in het Overijsselse Diepenveen, waar een workshop ‘meditatie met meister Eckhart’ plaatsvond. Het is een van de vele workshops die tijdens de Klooster X-perience gegeven worden. De vierdaagse Klooster X-perience, voorheen het Kloosterfestival, maakt nu al indruk op de 34-jarige. ‘Ik leer hier andere dingen dan in de kerk’, zegt ze. Selles heeft net twintig minuten gehurkt op een bidbankje gezeten om te mediteren over een tekst van meister Eckhart, een middeleeuwse theoloog en filosoof. De langst..

