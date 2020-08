Seizoenstart is uitdaging voor kerk

Rotterdam

Vragen van kerken met betrekking tot de gevolgen van het coronavirus kwamen in fasen binnen, merkten zowel Klaas van der Kamp als Ruurd Kooistra. Van der Kamp is classispredikant van de classis Overijssel-Flevoland van de Protestantse Kerk in Nederland, Kooistra is directeur van het Steunpunt Kerkenwerk. ‘Tot een maand geleden gingen de meeste vragen over de voorschriften van het RIVM en hoe daarmee om te gaan. Nu gaan vragen meer over zaken als de samenzang. Ondertussen kijken kerken alvast vooruit naar het nieuwe seizoen’, zegt Kooistra.

Kooistra ziet dat kerken naast het opstarten van fysieke activiteiten ‘positieve dingen willen halen uit de alternatieven’. Van der Kamp juicht dat toe. ‘Toen de J..

