Luisteren naar Gods stem: ‘Het draait om Zijn koninkrijk’

Hoe herken je Gods stem in je leven? Die vraag houdt christenen al eeuwenlang bezig. Deze zomer een serie over gelovig luisteren. Vandaag het slot: Jan van Doleweerd (59) uit Driebergen.

wanneer hoorde u Gods stem?

‘Tijdens een kerkdienst in Schotland, waar een heel jonge dominee preekte.’

hoe wist u dat dit van God kwam?

‘Het was een kantelpunt in mijn leven: het ging niet om míjn plannen maar om Christus’ Koninkrijk.’

wat is nodig om Gods stem te horen?

‘Dat je iets met Hem hebt.’

‘Wil je Gods stem horen, dan moet je iets met Hem hebben. Dat kan niet als Hij niet in je leven aanwezig is. Dat is het meest wezenlijke. Veel heeft te maken met de omgang die je met Hem hebt. Is die er niet, dan hoor je Zijn stem niet.’

Jan van Doleweerd, nu lector godsdienstig vormingsonderwijs bij het Protestants Centrum (PC GVO) en Driestar Educatief en docent godsdienst aan Driestar hogeschool, was enkele decennia werkzaam voor de zen..

