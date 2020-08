Kerk in Actie houdt voor het eerst landelijke collecteweek

De christelijke hulporganisatie Kerk in Actie houdt dit najaar voor het eerst in haar bestaan een landelijke huis-aan-huiscollectie. De opbrengst is bedoeld voor vluchtelingenkinderen die in Griekenland worden opgevangen.

Utrecht

De landelijke collecteweek is van zondag 29 november tot en met zaterdag 5 december, meldt de vrijdag verschenen nieuwsbrief. ‘Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt’, aldus Kerk in Actie. ‘We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

In de uitvoering wordt samengewerkt met de organisatie Borderline Lesvos, die in 2015 met haar hulp begon. Het doel is door Kerk in Actie ook aangemerkt als kerkelijk collectedoel voor Eerste Kerstdag.

Dit jaar zijn er drie christelijke goede doelen aangemerkt voor een landelijke collecteweek, blijkt uit ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .