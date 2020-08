Henk Last (1941-2020)Jarenlang het gezicht van de CGK-zending

Dominee Henk Last, als ‘zendingssecretaris’ twaalf jaar het gezicht van het zendingswerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken, is zondag 16 augustus overleden. Hij was 79 jaar oud.

Last gaf van 1994 tot 2006 als ‘zendingssecretaris’ uitvoering aan het kerkelijke zendingsbeleid. Hij was bijvoorbeeld nauw betrokken bij de start van het werk in Mozambique, vertelt een van zijn latere opvolgers, de huidige zendingsconsulent Willem van ’t Spijker. Wat erg hielp, was zijn uitstekende beheersing van het Portugees. Die taal had Last geleerd als dominee in de Nederlandse landbouwkolonie bij Curitiba in Brazilië.

Van ’t Spijker beschrijft Last als iemand met een pastoraal oog voor de werkers in het buitenland, wat hij zelf ervoer toen hij naar Zuid-Afrika was uitgezonden. Hij was hartelijk én eerlijk, en kon je je fouten laten inzien, ondervond Van ’t Spijker.

In Zuid-Afrika onderhield..

