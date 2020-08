Frustraties bij voorgangers

Amersfoort

Toen Nico Catsburg, al jarenlang predikant van verschillende evangelische gemeenten, hoorde dat een jonge collega vanwege een conflict met de kerkenraad het liefst met zijn auto tegen een viaduct was gereden, was dat voor hem een bevestiging van iets wat hij al langer dacht: predikanten ervaren vanwege hun werk veel spanningen maar kunnen lang niet altijd bij iemand terecht om daarover te praten. Daarom richtte hij in 2012 Room2C op, een stichting waarbij dat wel kan. Drie mensen vormen het bestuur, Catsburg voert zelf de gesprekken.

Dat kost predikanten of zendelingen niks, want Catsburg wil er niets voor hebben. ‘In conflictsituaties zie je vaak dat er bijvoorbeeld een coach of begeleider wordt ingezet, maar die verdient..

