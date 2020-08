Levensvragen van een 27-jarige: Hoe geloof ik zonder een groot bekeringsmoment?

Predikant Andries Zoutendijk, met wie ik de vorige keer sprak over hoe te geloven zonder groot bekeringsmoment, heeft mij doorgestuurd naar Barbara Lamain. Lamain zat jarenlang bij hem in de Jacobikerk in Utrecht. Ze werd daar ouderling en is nu zelf predikant in haar eerste gemeente in ‘t Woudt - Den Hoorn. ‘Barbara heeft helemaal geen tijd voor vragen zoals die van jou’, zei Zoutendijk, wat ik veelbelovend vond klinken. Lamain blijkt weinig te hebben met te lang naar binnen kijken. Aan haar keukentafel vertelt ze over wat het betekent Jezus te volgen: een weg inslaan van dood en opstanding, elke dag weer.



Barbara Lamain, predikante van de protestantse gemeente ‘t Woudt-Den Hoorn. - Henk Visscher

I: ‘In het programma Andries zei ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .