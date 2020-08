In Santa Fe mag een preek niet langer dan vijf minuten duren. Anders riskeert de priester een preekverbod

Het zou voor veel voorgangers of priesters niet meevallen maar in het aartsbisdom Santa Fe, in de Amerikaanse staat New Mexico, is het de realiteit: de preek mag tijdens de viering niet langer dan vijf minuten duren.

Santa Fe

Nu heeft een preek in rooms-katholieke kerken niet zo’n prominente plaats als in protestantse kerken, maar vijf minuten is ook hier wel aan de korte kant. Het aartsbisdom neemt deze beslissing niet alleen omdat het coronavirus tijdens kortere diensten minder tijd krijgt zich te verspreiden, maar ook omdat de kerkleiding vreest dat mensen wegblijven omdat ze tijdens een langere viering banger zijn besmet te raken.

Priesters die zich niet aan de maximale preektijd houden, kunnen een preekverbod krijgen, stelt aartsbisschop John Wester in een interne memo van eind juli, die Catholic News Agency heeft ingezien. Een viering mag in totaal niet meer dan veertig minuten in beslag nemen en het kerkgebouw mag ook maar voor 10 procent worden..

