Kerk na corona in andere vorm

Als corona straks voorbij is, kunnen de kerken niet weer terug naar hoe het was, zegt René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. 'We moeten niet denken: straks is het weer normaal. Dit is nu normaal en dat vraagt om andere vormen van kerk-zijn.'

Volgens PKN-scriba René de Reuver zullen kerkgangers hun fysieke gemeenschap straks in kleine groepen moeten gaan vinden in plaats van in de zondagse kerkdienst met alle leden. 'Drink koffie met elkaar in de huiskamer na de dienst.' (beeld anp / Sem van der Wal)