Toch geen bewijs dat de Vroege Kerk dacht dat Jezus getrouwd was

Journalist Ariel Sabar laat in zijn recente boek Veritas zien hoe een gerenommeerd hoogleraar aan een grote universiteit tegen tal van aanwijzingen in vasthield aan haar eigen overtuigingen dat Jezus een vrouw had, blogt Arjan van den Os.

Het was groot nieuws in 2012. De Amerikaanse hoogleraar Karen King kondigde een nieuwe ontdekking aan op de Internationale Conferentie voor Koptische Studies. Een stuk papyrus was ontdekt waarop duidelijk stond dat Jezus een vrouw had. Het stukje, ter grootte van een creditcard, was geschreven in het Koptisch en bevatte de zin: ‘Jezus zei tegen hen: “Mijn vrouw ...”’. Verschillende grote media, zoals de New York Times en Time Magazine, publiceerden over de vondst van King.

King stelde op de conferentie dat het fragment uit de vierde eeuw na Christus stamde en terugging op een evangelie uit de tweede eeuw na Christus. Zij gaf toe dat het fragment niet bewees dat Jezus een vrouw had, maar King betoogde wel dat het een bewijs..

