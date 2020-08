Duitse kerk zegent Sea Watch 4 voor vertrek naar de Middellandse Zee

Kiel

United4Rescue, een samenwerkingsverband van 550 organisaties, dat werd gevormd op initiatief van de EKD, kocht het schip in februari. 'Wat we allemaal gemeen hebben, is dat we vinden dat we mensen niet kunnen laten verdrinken', zei Bedford-Strohm in een videoboodschap aan de bemanning. 'Jullie gaan mensenlevens redden, en daarvoor wil ik jullie de eeuwenoude zegen uit de Bijbel meegeven, woorden die al zoveel jaren met zoveel mensen meegegaan zijn.' Daarop sprak hij de hogepriesterlijke zegen over hen uit.

Het schip werd eind vorig jaar aangekocht voor 1,3 miljoen euro, betaald met donaties van allerlei bedrijven en instellingen. Veel Duitse kerken hebben zich bij het samenwerkingsverband aangesloten. Volgens Bedford-S..

