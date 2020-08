Creatieve dominees in Nijkerk

Circa vijftig mensen luisterden zaterdagmiddag naar orgelmuziek van drie predikanten in De Fontein in Nijkerk. (beeld Carel Schutte)

Nijkerk

Enigszins schrikken is het wel, als dominee Gert Jan Baan de preludium (voorspel) en fuga (muziekstuk met herhaling en meerstemmigheid) van Bach inzet. Schelle en zware klanken vallen op de toeschouwers in De Fontein in Nijkerk, het kerkgebouw van een van de Gereformeerde Bondsgemeenten ter plaatse. De hoofden van de mensen draaien naar rechts, waar zich het orgel bevindt. De dominee beweegt zijn hoofd mee op de muziek die hij zelf produceert.

Het is dit jaar voor de vijfde keer dat de dominees Gert Jan Baan, Kees Droger en Matthijs Schuurman gezamenlijk optreden in De Fontein. Ze zijn predikant in respectievelijk de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland. Organisator Henk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .