De pijn over Libanon, het kleine land in het Midden-Oosten dat met de extreem heftige explosie in de haven ook in figuurlijke zin lijkt te zijn geëxplodeerd, is groot. In het digitale Ignis Webmagazine legt jezuïet en socioloog Thom Sicking, die er al vijftig jaar woont, uit hoe het zover heeft kunnen komen.

De huidige crisis bestaat uit de enorme staatsschuld, corruptie en een schrijnende tegenstelling tussen een kleine groep rijken en een heel grote groep armen. Wat vroeger de middenstand was, is afgezakt tot armoede, schrijft Sicking. En dan is er nog een vluchtelingen- en de coronacrisis.

Tegelijk heeft Libanon wat het Midden-Oosten betreft unieke kanten: vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Dit te midden van een pol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .