De livestream van de Gereformeerde Gemeente in Terneuzen: ‘Wat hebben we uitgezien naar de doop’

Naar de kerk gaan is door corona nog altijd lastig. Maar gelukkig zijn er veel zondagse livestreams. Kerken doen hiermee de laatste maanden veel nieuwe ervaringen op. Welke online vieringen kun je deze zomer bezoeken? Op zondag 9 augustus 2020 stapten we virtueel binnen bij de Bethlehemkerk van de Gereformeerde Gemeente in Terneuzen.