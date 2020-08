De kerk gaat digitaal: kansen en grote kwaliteitsverschillen

Dat kerken en parochies door de coronacrisis ‘digitaal’ zijn gegaan biedt kansen om op een laagdrempelige manier nieuwe mensen te bereiken. Tegelijk leven er over die online diensten sterk gemengde gevoelens.

Dat blijkt uit de bijdragen van veertien theologen en denkers aan de bundel Kerk in tijden van corona (Uitg. Adveniat). Die verschijnt dinsdag, wanneer de eerste exemplaren worden overhandigd aan de protestantse scriba René de Reuver en de katholieke bisschop Gerard de Korte.

De bundel biedt verschillende analyses van de huidige coronacrisis, de maatschappelijke gevolgen en de rol van kerken daarin. Naast bescheidenheid over de vraag of er nu al te duiden valt, strijden in de bundel optimisme én realisme om voorrang.

Alphacursus

Van optimisme getuigen de verschillende waarnemingen dat met de digitale sprong voorwaarts van veel kerken zich nieuwe missionaire kansen aandienen. Mirjam Spruijt van het Nij..

