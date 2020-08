Corona noopt tot creativiteit

Sinds enkele weken komt de ontvangst van pelgrims in Taizé weer op gang. (beeld Lars König )

Taizé

In een normale augustusweek zouden er in Taizé meer dan 2500 pelgrims op de Bourgondische heuvel verblijven. Nu zijn dat er slechts vierhonderd, die door de zeventig personen tellende gemeenschap – de broeders die elders ter wereld in fraterniteiten leven niet meegerekend – worden ontvangen, geholpen door zo'n zestig jonge vrijwilligers.

De kenmerkende meditatieve gebedsdiensten die drie keer per dag in de grote Kerk van de Verzoening worden gehouden hebben een nieuw karakter gekregen. Jongeren zitten op vooraf met plakband gemarkeerde kruizen op de grond. Of afstand van elkaar. En gemaskerd.

De beroemde Taizé-liederen klinken vanachter de maskers van de broeders en de bezoekers als vanouds, en zo ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .