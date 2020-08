Gods stem verstaan is durven

Hoe herken je Gods stem in je leven? Die vraag houdt christenen al eeuwenlang bezig. Deze zomer een serie over gelovig luisteren. Vandaag: Linda Profijt-del Prado (64) uit Paramaribo (Suriname).

Linda Profijt-del Prado: 'Geloven betekent niet je goed voelen, maar het is je vasthouden aan Gods Woord onder alle omstandigheden.' (beeld nd)

Wanneer hoorde u Gods stem?

De dag dat ik, na maanden van rouw om mijn overleden broer, mezelf weer hoorde lachen.

Hoe wist u dat dit van God kwam?

'Ik schreef het dankbaar toe aan God.’

Wat is nodig om Gods stem te horen?

‘Stilte, gebed, het Woord en durf.’

‘Elke dag begin ik in een stoel voor het open raam. Ik kijk naar de zonsopkomst, lees uit enkele dagboeken, en luister naar de bijbelpodcast Eerst Dit. Ik lees mee met de lezingen en dan ga ik in gebed. Na deze stille tijd kan ik mijn dag aan. ‘"Geef mij wijsheid, vertrouwen en kracht’’, is wat ik elke werkdag bid.’

Het geloof is Linda Profijt-del Prado ‘met de paplepel ingegoten’. De voorzitter van de kerkenr..

