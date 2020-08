'Scheuren op snelweg is onchristelijk gedrag'

De Duitse dominee Wolfgang Kraska durft een heilige koe rustig bij de horens te pakken: hij vindt het van onchristelijk gedrag getuigen als volgelingen van Jezus over de snelweg scheuren. Ook al is het wettelijk in Duitsland toegestaan om op een groot deel van de snelwegen onbeperkt hard te rijden, dat wil niet zeggen dat het verantwoord is, schrijft hij in een magazine over christen-zijn vandaag de dag, Christsein heute. Dat is opgepikt door de Duitse persdienst Idea.