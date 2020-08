Opstandingskerk zondag in het teken van #geendorhout: ‘God heeft een voorkeur voor kwetsbare mensen’

De coronaviering in de Tilburgse Opstandingskerk staat zondag in het teken van #geendorhout. Dominee Otto Grevink: ’Dit gaat over mensen die mij dierbaar zijn. Je kunt dus niet zomaar zeggen: pech, dat jij kwetsbaar bent.’

Tilburg

Dat corona met name slachtoffers maakt onder kwetsbare mensen, zullen we moeten accepteren. Het kan daarom niet zo zijn dat mensen die hier niet bij horen zich al te veel beperkingen op moeten leggen om deze groep te beschermen. Dat is in het kort de redenering van schrijfster Marianne Zwagerman, die ze dit voorjaar overigens al liet horen. Begin deze maand herhaalde ze dit nog maar eens in een interview: we zullen moeten leven met het verlies van het dorre hout.

Haar woorden vielen op z’n zachtst gezegd niet bij iedereen in goede aarde en riepen zeker op sociale media veel reacties op. Onder de hashtag geendorhout werden verschillende verhalen gedeeld door mensen die wel kwetsbaar zijn maar zich zeker geen dor hout voelen. Otto Gr..

