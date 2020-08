Fotograaf Jeroen Taalman portretteert kleine kerken en hun voorgangers. ‘Wat bezielt iemand om actief te zijn in zo’n kerk?’

Fotograaf Jeroen Taalman maakt een portrettenserie van kleine kerken en hun voorgangers in Friesland en Groningen. ‘Ik ben verbaasd over de positieve reacties van voorgangers.’

Apeldoorn

Hij had nog maar net een project over straatfotografie in combinatie met poëzie afgerond, of tijdens een hardlooprondje in zijn woonplaats Apeldoorn passeerde fotograaf Jeroen Taalman een ‘oud dorpskerkje’. ‘Via Google kwam ik erachter dat de kerk tien jaar geleden is verkocht.’

Het voorval wekte Taalmans interesse voor nog in gebruik zijnde dorpskerken. ‘Wat bezielt iemand om in Friesland of Groningen actief te zijn in zo’n kerk?’

Het liefst had Taalman kerken uit heel Nederland geportretteerd, maar omdat hij zich wilde beperken tot dertig, hoogstens veertig kerken, besloot hij enkel Friese en Groningse kerken met hun voorgangers op de foto te zetten. Bij het maken van de foto’s focust hij vooral op de voorgangers. ‘De gebouwen z..

