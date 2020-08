Diaconaal consulent Groningen

Voor oktober willen 35 kerken in Oost-Groningen een diaconaal consulent aangesteld hebben. Een fulltime consulent die kerken coacht, is een van de aanbevelingen in het kerkelijk plan van aanpak tegen de armoede.

Oldambt

Kerk in Actie is een van de dragers van het kerkelijk plan in de provincie. ‘De landelijke organisatie bestreed jarenlang armoede in de grote steden en investeert nu in de streekgebieden’, aldus Peter van Vegten.

Het gemeentelid van de Protestantse Kerk Scheemda is betrokken bij het plan. ‘Al jaren proberen we armoedebestrijding in Groningen op de kaart te zetten met de werkgroep Diaconaat in de regio’, zegt hij. ‘Er zijn al mooie initiatieven zoals Schuldhulpmaatje en voedselbanken, maar de consulent moet structuur aanbrengen in de aanpak van de verschillende kerken.’ De werknemer komt in dienst van de kerken in de burgerlijke gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Westerwolde, Pekela en Veendam. In t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .