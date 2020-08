Gemeente beroept voor de tweede keer in honderdtachtig jaar

De Oud Gereformeerde Gemeente in Geldermalsen gaat beroepen. Dat melden verschillende beroepingswebsites en -fora. Het is voor de bijna duizend leden tellende gemeente de tweede keer dat ze in het 180-jarig bestaan een beroep uitbrengt.

Kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Geldermalsen. (beeld wikipedia)

Geldermalsen

Eerder bracht de gemeente geen beroepen uit omdat er ‘geen levende nood’ in de gemeente was. Dat zei de enige ouderling van de gemeente, J.B. Philibert, in 2011 tegen het Reformatorisch Dagblad. ‘Voordat je als gemeente kunt beroepen, moeten er werkzaamheden zijn aan de troon der genade. Als er geen werkzaamheden zijn, kun je niet beroepen.’

Al sinds 1977 is Philibert (89) ouderling van de Oud Gereformeerde Gemeente in Geldermalsen. Vanwege zijn leeftijd verricht hij niet veel werk meer in de gemeente.

De eerste keer dat de gemeente een beroep uitbracht, was in 1942. Dat werd negatief beantwoord. Daarmee zit de gemeente zonder predikant sinds haar oprichting.

De vergadering voor het uit te brengen beroep vindt plaats o..

