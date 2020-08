Toch evangelisatiewerk op aantal campings

Veel zomerse evangelisatieprojecten, op campings en in dorpen en steden, gaan door de coronamaatregelen in een (licht) afwijkende vorm door. Sommige zijn op een digitaal spoor overgegaan, andere liggen dit jaar echter stil.

Amersfoort

Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende organisaties.

Het protestantse Dabar, onderdeel van de missionaire organisatie IZB in de Protestantse Kerk, draait deze zomer zestien van de beoogde twintig camping- en stadsprojecten, laat Agnes van Haaften, hoofd IZB Dabar, weten. Hoewel tijdens de voorbereidingen dit voorjaar heel onzeker was wat wel of niet mogelijk zou zijn, betekenden de versoepelingen per 1 juli dat veel projecten toch konden doorgaan, vertelt ze.

‘Het is een stuk makkelijker dan we vooraf hadden gedacht. In de voorbereiding hebben we veel online moeten doen.' Te denken valt aan de teambuilding van nieuwe teams en het toerusten van teamleiders. 'Nu hoef je bij de projecten g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .