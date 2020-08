wijwaterzuil in Alkmaar

In de Sint Laurentiuskerk in Alkmaar is zondag een wijwaterzuil gezegend door pastoor Jan-Jaap van Peperstraten. De roestvrijstalen zuil vervangt de wijwaterbakjes die normaal gesproken bij de ingang van een rooms-katholieke kerk staan. Door de coronacrisis zijn deze al maandenlang buiten gebruik.

Doordat de tap met de voet kan worden bediend, heeft geen enkele kerkbezoekers contact met de handen. Het gewijde water wordt in de rooms-katholieke traditie onder meer gebruikt om kinderen te dopen. Bij binnenkomst in een kerk dopen gelovigen hun vingers in wijwater om vervolgens een kruisje te slaan.

De Sint Laurentiuskerk heeft met haar wijwaterzuil een primeur, volgens Van Peperstraten. Hij benaderde het nabijgelegen bedrijf Bravilor Bonamat,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .