Kerk in Actie vraagt om aandacht voor de explosie in Beiroet in kerkdiensten

Kerk in Actie, de zendingstak van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), roept kerken op om zondag 16 augustus in de kerkdienst aandacht te besteden aan de explosie in Beiroet, die dinsdag een week geleden plaatsvond.

Beiroet

Dat is te lezen op de website van de PKN. Uiterlijk woensdag komt Kerk in Actie met suggesties voor de liturgie en ideeën voor de collecte.

‘Ik had al beelden op televisie gezien, maar nu ik het zelf in ogenschouw neem, huiver ik. De verwoesting is enorm’, zegt Wilbert van Saane, die namens Kerk in Actie in Beiroet zit, op de website van de PKN.

In een video op de website schetst Van Saane de situatie in Beiroet. ‘Velen verloren in een klap hun woning.’ De explosie staat niet op zichzelf, zegt hij. ‘Dit kwam bovenop de al bestaande economische crisis waar het land al doorheen ging.’

De video sluit af met een oproep aan Nederlandse kerken. ‘Met de lokale partnerkerken helpt Kerk in Actie mee aan noodhulp en wederopbouw. Doet u ook mee?’

