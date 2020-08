PKN-synode in najaar weer op één locatie

Putten

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland komt in november voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland weer op één locatie bijeen. Op vrijdag 13 november vergadert de synode in Postiljon Veluwemeer in Putten. Eind januari volgend jaar komt de synode bijeen in De Werelt in Lunteren. In juni kwam de synode bijeen op vier plekken verspreid over het land. Die locaties waren online met elkaar verbonden. De vergadering die in juni gehouden werd, zou eigenlijk in april plaatsvinden, maar was uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. <

