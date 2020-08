Blogs en bladen: Paus Franciscus ‘zetbaas van Xi Jinping’

weinig jongeren bij gebed

In De Waarheidsvriend schrijft predikant in opleiding Johan de Vries over gebedsbijeenkomsten binnen kerkelijke gemeenten, dit naar aanleiding van een onderzoek. Op dergelijke bijeenkomsten komen voornamelijk oudere mensen, schrijft De Vries in het blad van de Gereformeerde Bond. Jongeren worden gemist. Hij denkt dat een zeker ongeduld ten grondslag kan liggen aan de afwezigheid van jongeren. ‘Het vraagt veel doorzettingsvermogen en trouw. Gebedsverhoring is lang niet altijd direct zichtbaar en jonge mensen vinden het moeilijker om geduldig te wachten. Juist in het volhardend bidden blijkt onze afhankelijkheid van de Heere en laten we merken dat het niet om ons gaat, maar om Hem.’

