Een preek vol sportmetaforen

Naar de kerk gaan is door corona nog altijd lastig. Maar gelukkig zijn er veel zondagse livestreams. Kerken doen hiermee de laatste maanden veel nieuwe ervaringen op. Welke online vieringen kun je deze zomer bezoeken? Op zondag 2 augustus stapten we virtueel binnen bij gemeente van christenen 'de Meiberg' in Aalten.

De Vergadering van Gelovigen heeft een heel specifiek karakter: ze noemen zich geen kerk, ze hebben geen voorganger, geen echte structuren of systemen. Elke zondag vieren ze avondmaal en mogen mensen die een gebed, bijbeltekst of getuigenis willen voordragen zich spontaan melden. Dat roept de vraag op: hoe doet de Vergadering dat, nu door corona fysieke bijeenkomsten een stuk lastiger te organiseren zijn? Is dat niet dodelijk voor het karakter van haar samenkomsten?

De Meiberg in Aalten biedt bijna elke week een onlinedienst. De opzet is eenvoudig: één persoon verzorgt de inleiding en de gebeden, iemand anders verzorgt de preek en daarnaast is er een aantal muzikanten en zangeressen voor de liederen. Een onlinedienst van de ..

