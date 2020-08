Met het hoorspel ‘De Bijbel om je oren’ kun je letterlijk luisteren naar Daniël

In coronatijd maakte het kleinkunstechtpaar Henk en Anneke Doest een hoorspel voor kinderen over Daniël. ‘Het hoorspel is geslaagd als kinderen leren het verhaal te verbinden met de grote thema’s uit de Bijbel.’

Kampen

Het idee lag er al jaren, opeens was er door de coronacrisis tijd voor: het maken van een hoorspel voor kinderen over bijbelse figuren. ‘Het leek ons leuk om kinderen zo vertrouwd te maken met bijbelverhalen’, vertelt Henk Doest. Een eerste editie, over de lotgevallen van Daniël, is af, gevat in zeven afleveringen van rond de acht, negen minuten. In totaal ongeveer een uur dus.

De eerste aflevering, te beluisteren via YouTube, zonder beelden, alleen met het logo, begint echt bij het begin: de wegvoering van Daniël en z’n vrienden uit Jeruzalem. Dat klinkt heftig, in het hoorspel blijft de toon luchtig terwijl de inhoud blijft staan.

Anneke Doest van de christelijke theatergroep De Vliegende Speeldoos, doet alle stemmen. Haar man Henk..

