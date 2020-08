‘We zijn gewend om iets te vinden’

Sinds drie weken is er op Facebook een groep voor mensen die zijn opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen. Het begon als idee om herinneringen en foto’s uit te wisselen. Maar de groep groeit explosief. Nu zijn er duizend leden, die niet alleen leuke dingen delen, maar soms ook irritaties, kwetsbaarheden en zelfs traumatische ervaringen.

Opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen in de jaren tachtig of negentig? Sinds kort is er voor jou een Facebookgroep. Je zult ’m niet vinden via de zoekfunctie en je komt er alleen in op uitnodiging. Zo willen de beheerders de groei in goede banen leiden en de vertrouwelijkheid garanderen. Voor zover mogelijk natuurlijk, want het blijft internet.

De Vergadering van Gelovigen heeft een unie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .