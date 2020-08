Wonderlijke ochtenden die mijn leven veranderden

‘Ik was een avondmens, maar na het lezen van Miracle Morning sta ik vroeg op', vertelt Arco. 'Ken je het boek? Het veranderde mijn leven.’ Ik geef hem het voordeel van de twijfel en luister naar zijn verhaal.

Arco maakt tijdens een van mijn trainingen een preek over getuigen. Getuigen, dat is ergens enthousiast over zijn, en zo overtuigd zijn dat je anderen wilt laten delen in de vreugde over jouw ontdekking. Arco was zo enthousiast over groene smoothies, dat zijn gesprekspartner ook groene smoothies ging drinken. En toen hij diezelfde persoon later over Miracle Morning vertelde, besloot hij voortaan ook vroeg op te staan. Arco gaat dit verhaal delen tijdens zijn preek om te laten zien dat we mogen getuigen va..

